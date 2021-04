Am Montag ging ein neues Schnelltestzentrum in der Lounge des Congress Centers Ramstein (CCR) an den Start. 34 Personen haben sich laut Stadtbürgermeister Ralf Hechler am ersten Tag einem kostenlosen Schnelltest unterzogen. Betrieben wird das Testzentrum von Lars Springer, Geschäftsführer der Fitnesswerk GmbH, die in Kürze in Coronatestpfalz GmbH umbenannt werden soll. Springer geht davon aus, dass sich die Zahl der getesteten Personen auf bis zu 150 steigern wird, sollte der Standort etabliert und der Besuch von Kulturveranstaltungen und der Gastronomie mit einem negativen Testergebnis wieder möglich sein.

Auf der Homepage www.coronatestpfalz.de kann das Testzentrum in der CCR-Lounge ausgewählt und ein Termin vereinbart werden. Durch die Zuordnung eines QR-Codes muss nach dem Nasenabstrich nicht auf das Ergebnis gewartet werden. Es wird nach circa 20 Minuten per E-Mail als PDF-Datei auf das Smartphone geschickt und kann ausgedruckt oder vorgezeigt werden. Personen, die kein Smartphone und keine E-Mail-Adresse haben, können sich telefonisch unter 0157/38230914 zu einem Test anmelden. Das ist Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie Samstag zwischen 10 und 14 Uhr möglich.

Springer betreibt ein zweites Schnelltestzentrum in seinem Fitness- und Gesundheitsclub in der Landstuhler Straße 29. Anmeldungen sind unter www.coronatest-ramstein.de oder unter derselben Telefonnummer wie oben möglich.