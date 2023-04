Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beschwerden über Raser – vor allem an den Schulen und Kindergärten – gibt es immer wieder in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Vergangenes Jahr hat die VG-Verwaltung für rund 250.000 Euro einen „Blitzer“ angeschafft. Was hat das Gerät bisher gebracht?

Der „Blitzer“-Anhänger sei bislang zweimal aufgestellt worden. Und zwar sehr gut sichtbar für zehn Tage in der Ortseinfahrt Miesenbach aus Richtung Mackenbach