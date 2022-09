Um das dringend sanierungsbedürftige Freizeitbad Azur doch noch rundum erneuern zu können, bewirbt sich die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach nun noch einmal um Bundesmittel. Das hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Über das neu ausgerichtete Förderprogramm, mit dem speziell der Ausbau und die Erhaltung von Schwimmhallen und Sportstätten unterstützt werden soll, könnten bis zu sechs Millionen Euro nach Ramstein-Miesenbach fließen – zusätzlich zu den rund drei Millionen, die von Landesseite in Aussicht gestellt wurden. Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) ist zuversichtlich, dass die Stadt diesmal berücksichtigt wird. Sollte das der Fall sein, müssten in einem nächsten Schritt die Planungen vor allem hinsichtlich der Energieeffizienz und der allgemeinen Kostensteigerungen noch einmal überprüft und angepasst werden. Hechler hofft, dass die Entscheidung noch in diesem Jahr fällt. Eine Zusage „wäre wie ein Sechser im Lotto“.