229 neue Leuchten werden im Wendelinus-, Barbara- und Hubertus-Saal im Congress Centrum Ramstein (CCR) eingebaut. Knapp 80.500 Euro investiert die Stadt Ramstein-Miesenbach in die neuen Lampen. Der Energieverbrauch würde dadurch allerdings erheblich reduziert, wie Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) in der jüngsten Ratssitzung mitteilte. Die CO 2 -Einsparung betrage bei voller Auslastung 7843 Gramm in der Stunde. So könne durch den Austausch der Leuchten eine fünfstellige Zahl an Stromkosten eingespart werden.