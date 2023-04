Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer Hebamme werden will, muss nun studieren. Ein klassischer Ausbildungsberuf ist das nämlich nicht mehr. Studienplätze bietet das Nardini Klinikum St. Johannis in Landstuhl an, wo angehende Hebammen praktische Erfahrung sammeln können. Für die Theorie geht es ins Saarland.

Das Hebammen-Studium wird in dualer Form angeboten, damit Theorie und Praxis sich die Waage halten. Am Nardini Klinikum St. Johannis in Landstuhl können Studierende der Angewandten Hebammenwissenschaft