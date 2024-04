Ungewohnter Trubel herrscht am Sonntagnachmittag am Infozentrum des Biosphärenreservates in Johanniskreuz. Kaum ein Sitzplatz ist noch zu ergattern unter den weißen Zeltdächern. Mit launigen Ansagen führt Thomas Stüber von der RPR1-Bühne aus durchs Programm. Rockige Rhythmen wechseln mit Jagdhornklängen ab. Ein Besuch in entspannt-familiärer Atmosphäre.

Artig stehen die kleinen Jungs in der Reihe vor der Absperrung und warten darauf, den Langbogen in die Hand zu bekommen. Florian Wietasch von der Schützengilde Königsberg 1956 aus Hinzweiler ist eben dabei, mattglänzende Pfeile wieder einzusammeln. Ziemlich viele sind wohl an der Zielscheibe vorbei in den Brombeerhecken gelandet. „Das Wetter spielt heute nicht so richtig mit“, meint der Jugendtrainer der Schützengilde. Beim vorherigen Natursport Opening habe die Sonne geschienen – und da hätten nicht nur 25, sondern dreimal mehr Probeschützen auf die Scheibe angelegt.

Das frische Grün der alten Buchen beugt sich über die naturbelassenen Wege auf dem Gelände. Dicht an dicht präsentieren sich so unterschiedliche Vereine und Organisationen wie die Rettungshundestaffel Kaiserslautern, der Pferdesportverband Pfalz, der Shaolin Temple Europe, der Fahrradladen Ramstein, der Kids Club des 1. FC Kaiserslautern und der Waldladen St. Martin.

Vereine halten Natursport Opening die Treue

Dessen Sprecherin Karin Stattmüller-Ehrhardt steht neben Thomas Stüber auf der RPR1-Bühne. Zum Thema Waldbaden erzählt sie von ihren Gruppen-Ausflügen in die Stille: „Wir bewegen uns dann nicht und hören auf die Geräusche von oben, der Seite und auch vom Boden her.“ Mit dieser Achtsamkeit fielen spürbar Hektik und Nervosität von den Teilnehmern ab. Sie selbst sei aus den Aufregungen des Berufslebens zum Waldbaden gestoßen. Am Ende wirbt sie für ihre Schnupperstunde – spontan kommen einige Interessierte zum Treffpunkt vor der Bühne.

Zu diesem Zeitpunkt haben sich schon viele Menschen, darunter viele Familien, beim Natursport Opening eingefunden, das gegen 12 Uhr mit kräftigen Klängen der Aschbachtaler Jagdhornbläser eröffnet wurde. Zusammen mit Simone Kiefer, der Leiterin des Hauses der Nachhaltigkeit, waren die Gäste von der Ersten Kreisbeigeordneten Gudrun Heß-Schmidt und von Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, begrüßt worden. Kiefer betonte: Die meisten der Aussteller und Organisationen blieben dem Natursport Opening treu. Besonders freue sie sich darüber, dass erstmals der 1. FC Kaiserslautern mit Maskottchen Betzi mit von der Partie ist.

Viele Angebote für Kinder

Viele Kinder nutzen an diesem Nachmittag die Mitmach-Angebote. Ben ist mit seiner Mama aus Waldfischbach-Burgalben gekommen und stärkt sich gerade mit einem Wrap. „Das Bogenschießen hat mir am besten gefallen“, erzählt der Junge. Mama Sina ergänzt: „Gut finde ich hier auch, dass es für Kinder Angebote zum Thema Mountainbike gibt.“

Einige Schritte weiter hält sich Antonella unter den Augen von Hermann Grimm, dem Vorsitzenden der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer, am Sattelknauf auf einem Pferd fest. Etwas verträumt scheint das Mädchen. Doch auf die Frage, ob sie denn nicht Angst vor so einem riesengroßen Pferd habe, sagt Antonella fest: „Angst? Nein! Aber ich hätte so gern ein eigenes Pferd.“