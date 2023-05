Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Völlig unverhofft wurde er aus dem Leben gerissen. Bei der Arbeit in Alsenborn von einer tonnenschweren Ofentür unter sich begraben. Die junge Familie des 37-jährigen Verunglückten steht von einer auf die andere Sekunde nicht nur ohne Vater und Ehemann da, sondern auch vor einem riesigen Schuldenberg. Denn sie hatte gerade mit dem Bau eines Eigenheimes begonnen.

Es war am Mittwoch vor knapp drei Wochen. Stanislaw S., seit 2006 Mitarbeiter des Schleifmittelherstellers Lapport in Enkenbach-Alsenborn, arbeitete am Brennofen, in dem die Steine für die Schleifgeräte