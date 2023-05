Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz hatte gestern gemeinsam mit dem kriminalpräventiven Rat und der Jugendsozialarbeit in der Verbandsgemeinde einen Infostand auf dem Lidl-Parkplatz aufgebaut. Angesichts der beiden Schlägereien in den vergangenen Wochen im Ort war das Angebot durchaus gefragt.

Rund um das Thema Zivilcourage dreht es sich an diesem Mittag am Infostand in Weilerbach. Broschüren dazu liegen aus, Banner mit Verhaltensregeln im Ernstfall sind aufgebaut. „Wir wollen Rede