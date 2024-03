Die FWG Bann hat Michael Klingel einstimmig zum Kandidaten für die Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni nominiert. Bis vor kurzem war dieser noch Mitglied in der CDU.

Der 44-jährige, ledige Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik ist auf der Air Base als Teamleiter in der Bauabteilung beschäftigt und engagiert sich in seiner Freizeit in mehreren Bännjer Vereinen ehrenamtlich. Klingel ist begeisterter Hobbyfotograf und Musiker. Sein Instrument ist die Gitarre, mit der er auch bei Veranstaltungen in der Gemeinde auftritt.

Klingel verfügt über langjährige kommunalpolitische Erfahrung, da er bereits seit 2002 ununterbrochen für die CDU im Gemeinderat sitzt. Der CDU hat Klingel inzwischen allerdings den Rücken gekehrt. „Aus persönlichen Gründen“, wie er auf Anfrage sagt. Zu den Hintergründen seines Bruchs mit der CDU will er sich nicht äußern. Ebenso wie Maria Wolf: Die frühere Beisitzerin im CDU-Vorstand hat den CDU-Ortsverband ebenfalls verlassen und ist der FWG beigetreten, „aus Solidarität mit Michael Klingel“, sagt sie auf Anfrage.

Frei „von parteipolitischen Zwängen“ will Klingel im Falle seiner Wahl zum Ortsbürgermeister eine „Kommunalpolitik des gesunden Menschenverstands“ betreiben, mit Sachargumenten und einer transparenten Informationspolitik überzeugen und sich so „mit kämpferischer breiter Brust“ für die Interessen der Dorfgemeinschaft einsetzen.