Um die Kerwetradition im Ort wenigstens ein Stück weit aufrecht zu erhalten und nebenbei ein paar Einnahmen in die leere Vereinskasse zu spülen, geht der Musikverein neue Wege und verkauft sogenannte „Kerwetaschen“ – für Herren, Damen und Familien jeweils mit unterschiedlichem Inhalt.

„Auch bei uns fallen trotz Corona laufende Kosten an, etwa für die Unterhaltung unseres Vereinsheims“, sagt Vorsitzender Michael Schäfer und macht sich „Sorgen, ob es unseren Verein überhaupt noch gibt, wenn der Impfstoff gefunden und die Krise überstanden ist“. Denn da nirgends Veranstaltungen stattfinden, sind den Sembacher Musikern während der Pandemie alle Einnahmen weggebrochen. „Es ist ja nicht nur unsere Kerwe, die ausfällt. Sondern wir leben ja als Verein auch ein Stück weit davon, dass wir bei anderen Kerweumzügen mitmarschieren oder auf Festen spielen und so ein bisschen Geld einnehmen“, sagt Schäfer.

Helfen, die schwere Zeit ohne Veranstaltungen zu überbrücken, soll nun die „Kerwetasche“, die in der Männer- und Frauenversion jeweils 18 Euro, in der umfangreicheren Familienversion 23 Euro kostet. Die „Familientasche“ enthält neben einem Pizza-Gutschein unter anderem Riesling, Bier, Obstler, Jägermeister, zwei Bierbeißer, eine Dose Leberwurst, Brötchen, Schaumküsse, Gummibärchen und gebrannte Mandeln. „Also alles, was zu einer guten Kerwe dazugehört“, so der Verein, der mit der Tasche bei den Menschen daheim ein bisschen Kerweflair wecken will.

200 Taschen will der Vorsitzender mit Waren bestücken, davon warten 30 noch auf einen Besitzer. Damit Schäfer noch Zeit zum Einkaufen und Packen der Taschen hat, sind Bestellungen nur noch bis Mittwoch, 26. August, unter coronakerwe@web.de oder telefonisch unter 0162/4235700 möglich. Am Kerwesamstag, 29. August, können die Taschen zwischen 12 und 18 Uhr am Fenster des Vereinsheims abgeholt werden. In Sembach gebe es auch einen Lieferservice. „Natürlich alles mit Abstand und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Verordnungen.“

An jeder Tasche hängt ein Heliumballon. „Es wäre doch ein schönes Bild, wenn um 19.30 Uhr begleitet von Glockenläuten von allen Terrassen im Ort die Ballons in den Himmel steigen“, wirbt Schäfer für die Teilnahme am Ballonwettbewerb, bei dem es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt. Weitere Infos unter https://coronakerwe.de/.