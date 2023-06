Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Ramstein-Miesenbach schafft neues Gelände für Industrie und Gewerbe. Zwei Aufstellungsbeschlüsse fasste der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend für Änderungen der Bebauungspläne „In den Seufzen“ und „Industriezentrum Westrich“. Am Tankhof entstehen eine Gas- und Wasserstoff-Tankstelle sowie drei E-Ladestationen und weitere Parkplätze.

Für das Gebiet südlich der Jet-Tankstelle am westlichen Kreisel der Stadt entlang der Umgehungsstraße musste der Bebauungsplan „In den Seufzen“