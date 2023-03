Bei der Firma Brenntag in Ramstein-Miesenbach arbeitet Deutschlands Bester. Matthias Biesel hat die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik als Bundesbester des Jahrgangs 2022 abgeschlossen.

Bundesweit haben fast 300.000 Azubis ihre Ausbildung bei den Sommer- und Winterprüfungen in Industrie- und Handelskammer-Berufen abgeschlossen. Die 216 Bundesbesten des Jahrgangs 2022 fahren im Mai nach Berlin, werden sich von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil feiern lassen. Zu ihnen gehört Matthias Biesel aus Lebach. Er hat sich bei der Firma Brenntag GmbH in Ramstein-Miesenbach zum Verfahrenstechniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Compound und Masterbatchherstellung, ausbilden lassen.

Vom Studium zur Ausbildung

Für den Verfahrenstechniker zeichnete es sich nach und nach ab, welch perfekter Prüfungsabschluss hinter ihm liegt, erzählt er. „Das kam Stück für Stück. Erst Klassenbester an der Berufsschule, dann hieß es Pfalzbester und dann Bundesbester!“ Der 32-jährige Saarländer hat zunächst von der Berufsschule, die er in Pirmasens besuchte, dann von der IHK Pfalz und als Krönung von der Deutschen IHK (Industrie- und Handelskammer) gehört, er sei der Beste.

„Die Auszeichnung gebührt auch meiner Firma, meinem Chef“, betont Biesel die gute praktische Ausbildung. Dass er vor der Ausbildung einige Semester Verfahrenstechnik an der TU Kaiserslautern studiert hat, sei ihm sicher zugute gekommen. Die reine Theorie eines Studiums habe ihn irgendwann nicht mehr erfüllt. Deshalb hat er sich einen Ausbildungsplatz gesucht und ihn in Ramstein gefunden. Eigentlich wollte er nach Abi und Zivildienst in der Altenpflege in Kaiserslautern Maschinenbau studieren, hat den Fachbereich Verfahrenstechnik entdeckt, sich dafür entschieden und eingeschrieben.

Abwechslungsreicher Arbeitsalltag

„Verfahrenstechnik war insgesamt die richtige Entscheidung“, spricht er von einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag, davon, dass er Maschinen einstellt, umrüstet, generell für das Bedienen und Warten der Maschinen verantwortlich ist, die aus den Rohstoffen Fertig- oder Zwischenprodukte herstellen. Am Standort Ramstein der Brenntag GmbH gehe es um die Herstellung von technischen Kunststoffcompounds, also von Werkstoffen, die aus einem Verbund mehrerer Kunststoffe bestehen. „Das sind Kunststoffgranulate, welche mit bestimmten Additiven veredelt wurden, um gewünschte mechanische und/oder chemische Eigenschaften zu erreichen. Es geht als Beispiel um eine bestimmte Festigkeit bei der Zugbelastung, elektrische Leitfähigkeit oder um UV-Beständigkeit“, erläutert Biesel.

„Ich pendle“, sagt Biesel, der gerne im saarländischen Lebach wohnt. So kann er sein Waldhorn weiterhin im heimischen Musikverein spielen und seine Bass-Stimme im Männerchor erklingen lassen. Was damit ab Sommer wird, ist offen. „Im Spätsommer fange ich eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Kunststofftechniker an“, berichtet Matthias Biesel davon, dass er sich auf der Bundesbesten-Auszeichnung nicht ausruhen, sondern im hessischen Gelnhausen erneut die Schulbank drücken will.