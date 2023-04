Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gewerbepark in Sembach ist zum beliebten Treffpunkt für osteuropäische Lkw-Fahrer geworden. Viele verdienen so wenig, dass sie sich ein Hotel nicht leisten können oder das Geld lieber nach Hause zur Familie schicken. Deshalb verbringen sie die Nächte und Wochenenden in ihren Lastern, oftmals auf Parkplätzen entlang der Lindbergh-Allee. Ohne Wasseranschluss, Duschen, Toiletten – und ohne ihre Hinterlassenschaft ordnungsgemäß zu entsorgen. Am Samstag stand eine Reinigungsaktion an.

„Ja, das ist unser größtes Problem“, sagen die knapp 20 ehrenamtlichen Helfer bei der Reinigungsaktion. „Mehr als die Hälfte von allem, was hier