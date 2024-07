Die Entlassfeiern der Bischof-von-Weis-Schule in Landstuhl waren in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Denn es war die letzte Abschlussfeier dieser Art für die private berufsbildende Schule (BBS), die nun in die Trägerschaft des Kreises übergeht.

Fast 200 Absolventinnen und Absolventen aus fünf Ausbildungsgängen konnten an zwei Tagen in der Landstuhler Stadthalle ihre Abschlusszeugnisse und Auszeichnungen entgegennehmen. Nach einem Gottesdienst in der benachbarten Heilig-Geist-Kirche wurden am Donnerstag die Schülerinnen und Schüler aus den Ausbildungsgängen Pflege, Altenpflegehilfe, Berufsfachschule 2 sowie Höhere Berufsfachschule (HBF) in einer Feier verabschiedet, die von Melancholie und Freude gleichermaßen geprägt war.

Bereits am Mittwochabend wurden im Beisein zahlreicher Eltern, Lehrern und Vertretern des öffentlichen Lebens 112 Abschlussschülerinnen und -schüler verabschiedet, die die Erzieher-Ausbildung an der Schule absolviert hatten. Nach der Festrede von Schulleiterin Heike Gleißner erhielten Schüler der Abgangsklasse ihre Zertifikate.