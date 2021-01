Am 5. Januar erlag in den USA völlig unerwartet der Firmenmitgründer und langjährige Geschäftsführer der Falk & Ross GmbH, Stephen Gerald Ross, einem Herzinfarkt, teilt sein Sohn Zachary Ross mit. Obwohl Ross seinen dauerhaften Wohnsitz seit 2018 nach South Carolina/USA verlegt hatte, blieben regelmäßige Telefonate, persönliche Besuche und in Corona-Zeiten Videokonferenzen mit den Mitarbeitern für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Geboren 1958 in Detroit/USA war Ross Drucker von Beruf. Nach Beendigung seiner Militärzeit stieg er 1981 in den von Max Falk 1976 gegründeten Betrieb ein. 1988 übernahm Ross als alleiniger Geschäftsführer die Falk & Ross GmbH. Aus einem Verkaufswagen vor der BX, dem Einkaufszentrum für NATO-Streitkräfte auf der Vogelweh in Kaiserslautern, entwickelt sich die Falk & Ross Gruppe. Der europaweit führende Großhändler für Werbetextilien und Arbeitskleidung mit Tochtergesellschaften in acht Ländern und rund 400 Mitarbeitern erwirtschaftete 2018 einen geschätzten Jahresumsatz von 250 Millionen Euro.

„Uns hat sein Tod total erschüttert“, erklärt der seit Juli 2020 im Unternehmen tätige Hauptgeschäftsführer Lothar Hiese. Wenngleich nicht mehr im operativen Geschäft tätig, sei Ross nach seinem Ausscheiden 2018 dem Betrieb weiterhin eng verbunden gewesen. Als Gesellschafter des Unternehmens hielt er rund 25 Prozent Beteiligung. Hiese lobt Ross als jemanden, der „unternehmerische Pionierleistung erbracht hat“. Bedauerlich sei, dass der Firmengründer nun keine Gelegenheit mehr habe, die Früchte seiner durchaus entbehrungsreichen unternehmerischen Aufbauarbeit genießen zu können. Besonders schade sei natürlich auch, dass Stephen Ross sein 40. Firmenjubiläum in diesem Jahr nicht mehr erleben konnte. „Wir werden Kontinuität wahren. Für uns ist jetzt der Ansporn da, diese Lebensleistung gut in die Zukunft zu führen.“ Die Corona-Krise sei für die Firma eine besondere Herausforderung. „Wir hatten einigen Umsatzrückgang“, so der Hauptgeschäftsführer.