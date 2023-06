Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Landesregierung muss die Ausbildungskapazitäten an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz (LFKA) erweitern“, fordert der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Klein. Der Bedarf an Weiterbildung ist groß, allerdings fehlen die Plätze.

In einer Kleinen Anfrage im Landtag hatte sich der Steinwendener nach der Vergabe der Lehrgangsplätze an Teilnehmer aus dem Landkreis Kaiserslautern erkundigt. So hatte er danach gefragt,