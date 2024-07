Die Zeit der langen Umwege hat ein Ende: Die Straßenbauarbeiten an der L401 sind abgeschlossen. Am späten Freitagnachmittag wird die Landesstraße zwischen dem Baalborner Kreuz und Sembach wieder für den Verkehr freigegeben, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit.

Schlaglöcher, Dellen und Rillen machten die L401 und die L382 zu Buckelpisten. Daher wurde seit 17. Juni in drei Bauabschnitten unter Vollsperrung saniert: Zunächst ließ der LBM die Strecke zwischen Mehlingen und dem Baalborner Kreuz neu asphaltieren, danach war die L401 an der Reihe. Zuletzt wurde die Ab- und Zufahrt Baalborn in Richtung Sembach dicht gemacht.

Die Sperrungen waren für die Anwohner mit vielen Umständen verbunden. Gerade Bürger aus dem Mehlinger Ortsteil Baalborn beklagten, dass sie zeitweise einen 30 Kilometer weiten Umweg nach Mehlingen fahren mussten, denn die Umleitung führte sie über Sembach auf die Autobahn 63 nach Kaiserslautern Ost und von dort wieder zurück.

Nun kann der Verkehr wieder normal fließen. „Es gibt zwar noch Restarbeiten, die in den nächsten Tagen erledigt werden, aber wir lassen die Straße natürlich nicht länger gesperrt als nötig“, sagt der stellvertretende LBM-Leiter Volker Priebe. Wo noch gearbeitet wird, gelte auf der L401 Tempo 50.