Im Rathaus in Ramstein wird es bunt. Der Verein Freunde der Malerei aus Landstuhl wird dort für gut einen Monat eine Auswahl an Kunstwerken präsentieren.

Vor mehr als 40 Jahren wurde der Verein Freunde der Malerei Landstuhl gegründet. Durch zahlreiche Ausstellungen in Landstuhl ist der Kunstverein bekannt und hat sich auch über die Grenzen der Stadt bis nach Frankreich einen Namen gemacht. Ab Donnerstag, 25. April, bis Ende Mai werden die Freunde der Malerei erstmals auch im Rathaus in Ramstein ausstellen. In den Fluren auf zwei Etagen präsentieren 20 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke, die ein abwechslungsreiches Portfolio an Techniken abbilden. Gezeigt werden Aquarelle, Acryl- und Ölgemälde, Collagen und Poesie.

Bürgermeister Ralf Hechler, der die Ausstellung ermöglichte, wird die Gäste bei der Vernissage am Donnerstag begrüßen. Im Anschluss führt der Vorsitzende des Kunstvereins, Jürgen Knies-Boulesteix, in die Ausstellung ein und einige Künstler werden etwas zu ihren Werken sagen. Danach haben die Besucher die Möglichkeit, die Exponate zu betrachten und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. „Wir würden uns freuen, viele kunstinteressierte Gäste willkommen zu heißen, und verbinden damit auch den Wunsch, sie in Zukunft in unserem Verein als aktive Mitglieder zu begrüßen“, teilt der Vorsitzende Jürgen Knies-Boulesteix mit.

Gemeinsame Ausstellungen mit französischem Kunstverein

Einmal im Monat kommen die 66 Mitglieder aus der gesamten Westpfalz zusammen, um sich auszutauschen. Dabei stellen die Künstler ihre neuen Werke vor und erläutern ihre Techniken. Vertieft werden kann das gemeinsame künstlerische Schaffen an den Malnachmittagen, die immer samstags stattfinden.

Seit vielen Jahren halten die Freunde der Malerei auch engen Kontakt mit dem Kunstverein in Pont à Mousson, der französischen Partnerstadt Landstuhls. Zweimal im Jahr wird in Frankreich ausgestellt und zweimal zeigen die Partner ihre Werke hier. Mit der Veranstaltungsreihe „Paint and Wine“ wollen die Freunde der Malerei die Zusammenarbeit mit den in Landstuhl und Umgebung lebenden Amerikanern fördern. Auch hier sind gemeinsame Ausstellungen geplant.

Info

Die Vernissage findet am Donnerstag, 25. April, ab 16 Uhr im Rathaus in Ramstein statt. Die Werke können bis zum 31. Mai betrachtet werden.