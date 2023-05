Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Statt Frühlingserwachen gab's dieser Tage in der Natur frostig was auf die Blüte. Stimmt da etwa die alte Bauernregel „Fröste zu Anfang April bringen den Teufel ins Spiel“?

In den Gärten und im Stadtgrün zeigt sich der Frost der vergangenen Tage mit matschigen Blütenständen. Das war es dann also mit der Pracht an Magnolie, Kirsche und Co. Dort