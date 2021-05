Es ist kaum zu glauben: Friedrich Karl Neubecker, ein Rechtswissenschaftler, beherrschte neben dem Deutschen 14 weitere Sprachen. Er war der erste ordentliche Professor für das Gebiet Rechtsvergleichung an einer hiesigen Universität. Der Hochschullehrer veröffentlichte zahlreiche Werke zu diesem speziellen Fach, darunter einige in Fremdsprachen über schwedisches, finnisches und slawisches Recht.

Neubecker wurde am 26. Juni 1872 in Rodenbach in der Westpfalz geboren. Von 1890 an studierte er in München Rechtswissenschaften und wechselte danach an die Universität Berlin. 1895 legte er das preußische Examen für Referendare ab und promovierte zwei Jahre später. Seine Doktorarbeit befasste sich mit dem Thronfolgerecht und fremder Staatsangehörigkeit. Von seinen Lehrern ermutigt und durch sein Sprachtalent befähigt, forschte er weiter auf dem Gebiet der nationalen und internationalen Rechtsvergleichung. Seine Lehrberechtigung an Hochschulen erwarb er 1901 mit einer zivilrechtlichen Untersuchung.

Der Jurist war zunächst als Privatdozent tätig und erhielt 1909 eine außerordentliche Professur an der Universität Berlin. Während des Ersten Weltkrieges war Neubecker als Offizier an einer Potsdamer Kadettenanstalt und danach im Presseamt eingesetzt. 1918 wurde er als ordentlicher Professor an die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg berufen. Dort hatte er den neu errichteten Lehrstuhl für vergleichende Rechtswissenschaft und internationales Privatrecht inne. An der Juristischen Fakultät unterrichtete er über alle Bereiche des Bürgerlichen Rechts und des Zivilprozessrechts.

Er beherrschte 14 Fremdsprachen

Im Zentrum seiner Arbeit stand jedoch die Rechtsvergleichung. Er verfasste dazu Schriften über das Eherecht, den Ehe- und Erbvertrag im internationalen Vergleich, russisches und orientalisches Eherecht, Finnlands Eherechtsreform und das Wesen des Mitgiftversprechens. Weitere seiner Untersuchungen galten so abseitigen Themen wie der Tuberkulose nach ihren juristischen Beziehungen, Zwang und Notstand in rechtsvergleichender Darstellung, dem abstrakten Vertrag in seinen historischen und dogmatischen Grundzügen, den Vereinen ohne Rechtsfähigkeit sowie der russischen Wechselordnung. Der ungewöhnlich sprachbegabte Wissenschaftler übersetzte außerdem einen dreibändigen Kommentar zum schwedischen Kaufrecht.

Seine Sprachkenntnisse umfassten Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Isländisch, Russisch, Serbisch, Rumänisch, Türkisch, Arabisch und Sanskrit. Neubecker war inzwischen mit Renée von Meyenburg verheiratet, mit der er zwei Kinder hatte. Als Mitdirektor des Seminars für rechtswirtschaftliche und rechtsvergleichende Studien wurde er zum Geheimen Hofrat ernannt. Im Herbst 1923 stieg er zum Dekan des juristischen Seminars auf, musste jedoch diese Tätigkeit schon bald wegen schwerer Erkrankung aufgeben. Friedrich Karl Neubecker starb am 31. Dezember 1923 im Alter von nur 51 Jahren in Heidelberg.