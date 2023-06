Die Gelegenheit, Jimi Blue Ochsenknecht zu treffen, ließen sich einige Fans am Mittwoch nicht entgehen. Am Edeka-Markt in Weilerbach stellten er und seine Freundin Laura Marie Geissler ihren neuen Wein vom Weingut Schwedhelm vor.

Gespannt warten die „Wilde Kerle“-Fans Lara (14) und Ayleen (16) Gründonner aus Reichenbach auf dem Edeka-Parkplatz in Weilerbach auf Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler. „Wir haben alle Filme gesehen“, berichtet Lara. „Ja, wir waren im Auto unterwegs und haben übers Radio erfahren, dass sie nach Weilerbach kommen“, sagt ihre Schwester Ayleen.

Flaschen signieren

Bereits am Eingang kann man ihn probieren, den „Gamechanger“. Steven Klohr vom Weingut Schwedhelm präsentiert den Weißwein, den Ochsenknecht und Geissler in Kooperation mit dem Weingut kreiert haben. Daniela Gusella und Maike Jung aus Erzenhausen konnte der Grauburgunder Cuvée schon überzeugen. Ihre gekauften Flaschen wollen sie sich jetzt auch signieren lassen. Um 13 Uhr ist es soweit: Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler sitzen im Café des Edeka-Markts und geben Autogramme. „Unser Wein ist für uns ein sehr emotionales Produkt. Deswegen ist es für uns wichtig, persönlich vor Ort zu sein und uns so auch Feedback einzuholen“, erklärt Geissler.

Im Herbst haben die beiden auf dem Weingut Schwedhelm bei der Traubenlese geholfen und sich „durchprobiert“, um den besten Geschmack für ihren „Gamechanger“ zu finden. „Lauras Geschmack ist mehr so sanft und süß, ich mag’s eher herb und intensiv. Aber ich glaube, wir haben gerade so ein sehr gutes Produkt schaffen können“, erzählt Ochsenknecht. Er hat bereits 2018 in Kooperation mit dem Weingut Schwedhelm einen Weißwein produziert. „Mit den Schwedhelm-Brüdern und dem Team, das hat einfach harmoniert. Deswegen war es für uns auch schnell klar, dass wir unser gemeinsames Projekt mit ihnen umsetzen wollen“, so Ochsenknecht.