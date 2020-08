Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren in der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach Überschwemmungen nach Starkregen. Daher hat sich die VG entschieden, für alle fünf Ortsgemeinden Hochwasservorsorgekonzepte erstellen zu lassen.

Wie diese Strategien genau aussehen, sollen die Bürger mitbestimmen. Daher gibt es am Montag, 24. August, 18.30 Uhr, im Congress Center Ramstein eine Informationsveranstaltung, bei der alle Themenbereiche der örtlichen Hochwasservorsorge angesprochen werden sollen. Diese reichen von der Gefahrenabwehr über die Gewässerunterhaltung bis hin zu Objektschutz und Elementarschadenversicherung.

Die Verbandsgemeinde will die Bürger von Beginn an aktiv in Workshops einbinden. Ihre Anregungen und Ideen werden aufgenommen und soweit wie möglich berücksichtigt, so Bürgermeister Ralf Hechler (CDU).

Was den Infoabend angeht, weist die VG vorsorglich darauf hin, dass aufgrund der geltenden Hygienevorschriften maximal 150 Personen eingelassen werden können und die Kontaktdaten erfasst werden. Es besteht Maskenpflicht, am Platz kann die Maske abgelegt werden. Auch das Abstandsgebot ist zu beachten.