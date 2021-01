Das Wohn-Bauprojekt „In den Hanfgärten“ in Ramstein-Miesenbach nimmt konkrete Formen an und soll in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Zwischen der Landstuhler Straße und dem Lebensmittelmarkt „Netto“ baut die Firma Zimmer aus Steinwenden für rund acht Millionen Euro seit Oktober 2019 insgesamt 28 barrierefreie Wohnungen in einer Größe zwischen 65 und 118 Quadratmetern mit Balkonen und Terrassen. Drei der insgesamt vier Gebäudekörper, die einen Durchgang zur Landstuhler Straße haben, sind bereits fertig. In eine der beiden Gewerbeeinheiten in dem Gebäudekomplex wird eine Praxis für Osteopathie ziehen, sagte Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU). Die „Hanfgärten“ hatten lange brachgelegen. Um das Areal nutzen zu können, mussten das ehemalige Central-Kino und Garagen abgerissen werden. Mit der Baumaßnahme kommt auch die Städtebausanierung zum Abschluss.