Er tollt herum, schnappt sich abwechselnd seinen Ball oder sein Kauholz und spielt mit seiner Pflegerin. Gut vier Wochen nach seiner schweren Operation sind Hund Lucky die vergangenen Strapazen nicht mehr anzumerken.

„Er hat so viel Lebensfreude in sich, die er teilen möchte“, schwärmt Kai Zöller von der Animal Sunshine Farm in Kindsbach von Lucky. Nachdem der Hund monatelang unsagbare Schmerzen ertragen