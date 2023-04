Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf mindestens 300.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Sonntag beim Brand eines Wohnhauses in Weilerbach entstanden ist. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Verbrannt riecht es am Montag rund um das Eckhaus in der Straße Am Mühlhebel. Die Farbe Schwarz dominiert den Garten: Kreuz und quer liegen da Balken und Holz herum, die zum Raub der Flammen wurden.