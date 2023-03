Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Passend zur Ausstellung „Wellfläsch un Worschtsupp“ fand am Mittwoch im Heimatmuseum im Westrich Ramstein eine musikalisch-literarische Lesung mit „Lokalmatador“ Michael Geib statt. Was nüchtern klingt, lag einem am Ende vielleicht doch schwer im Magen.

Geib hatte singend, rezitierend und schwadronierend mit Klängen zu Gitarre und Flöte eine Art musikalisch-literarisches Menü zusammengestellt und von Mundartliedern über