Nach dem Unfall vor zwei Wochen, bei dem die Brücken im Ortsteil Enkenbach von einem Laster gerammt wurde, könnte sie jetzt bald wieder begehbar sein – zumindest teilweise.

„Es sieht gerade so aus, dass der Schaden doch überschaubarer sein könnte als gedacht“, sagt Enkenbach-Alsenborns Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel. Ein Gutachten von Montag habe ergeben, dass an der Fußgängerbrücke, die über die B48 führt, einige Diagonalversteifungen ersetzt werden müssten, diese seien schon bestellt worden. Diese Woche würde außerdem eine Schweißnahtprüffirma vorbeikommen und sich der Schäden annehmen. Sollte bei diesen Maßnahmen alles wie geplant ablaufen, könne die vor zwei Wochen von einem Laster gerammte Brücke wieder geöffnet werden – zumindest teilweise. Geplant sei aktuell, einen Weg in der Brückenmitte von etwa zwei Metern Breite für Fußgänger freizugeben, Fahrradfahrer müssten bei dieser Lösung ihr Rad erst mal schieben. „Wir sind mit Druck hintendran, dass die Brücke wieder genutzt werden kann und die Leute zum Einkaufen kommen“, bekräftigt der Erste Ortsbeigeordnete Gerhard Penner. Mit dem Feiertag diese Woche schätzt Wenzel, dass die Teilöffnung vielleicht bis zum Ende der nächsten Woche möglich sein könnte – vorausgesetzt, es läuft jetzt alles wie geplant.