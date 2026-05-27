Nach wie vor ist die Brücke am Elefantenkreisel gesperrt. Warum ein gefährlicher Trampelpfad am gesperrten Abschnitt dem Ordnungsamt jetzt Sorgen bereitet.

Nachdem die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahngleise in Enkenbach vor einer Woche von einem Laster gerammt und beschädigt wurde, müssen die Fußgänger und Radfahrer einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen, um vom Ortsteil Enkenbach nach Alsenborn und zurückzukommen. Die vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn offiziell ausgewiesene Strecke führt auf einem Feldweg hinter dem Wasgau-Markt zu einem kleinen beschrankten Bahnübergang. Die sogenannte Anrufschranke öffnet sich, wenn derjenige, der über die Gleise möchte, eine Ruftaste betätigt, über die der Kontakt zum zuständigen Stellwerk hergestellt wird. Dann führt die Strecke weiter über einen befestigten Weg durch den Klosterpark in den Ortsteil Enkenbach.

Gerade für ältere Personen, die auf einen Rollator angewiesen sind, sei der Weg doch ziemlich weit und beschwerlich, sei ihm rückgemeldet worden, sagt der Erste Beigeordnete Gerhard Penner. „Diese offizielle Umleitung wird nicht so gut angenommen“, bestätigt auch Adrian Scharf, Leiter der Ordnungs-, Schul- und Sozialabteilung. Was ihm Sorge bereitet: Hinter dem Edeka-Markt ist ein Trampelpfad neben der gesperrten B48 entstanden, von dem aus einige Fußgänger über die Straße zum Bahnhof laufen. „Eine Gefahrenstelle!“, mahnt Scharf. Seit dem Unfall vergangener Woche sind jeden Morgen und jeden Mittag Mitarbeiter des Ordnungsamts als Ansprechpartner am Bahnhof und an der Brücke, um nach dem Rechten zu sehen. „Es geht vor allem um die Sicherheit der Schüler, die vom Bahnhof an die IGS und zurück müssen“, so Scharf.

Kürzerer Weg über die B48 in Vorbereitung

Um den Weg für die Radfahrer und Fußgänger künftig zu erleichtern, bereitet das Ordnungsamt gerade einen kürzeren, „legalen“ Überweg über die B48 vor. Geplant ist Folgendes: Vom Bahnhof aus soll der Fußgängerweg laut Penner auf der Bahnhofstraße in Richtung der Firma Heger Guss führen. Von dort geht es dann unter der Brücke durch und ein Stück auf der B48 entlang. Dazu wird eine der beiden Fahrspuren gesperrt, um sie als Fußweg nutzen zu können. Per Ampel werde dann eine sichere Querung der Straße ermöglicht. Der Trampelpfad hinter Edeka werde so hergerichtet, dass er auch mit Rollator und Kinderwagen genutzt werden kann, ergänzt Scharf. Einen Zeitplan gibt es allerdings noch nicht. „Die Kreisverwaltung muss noch die Genehmigung dafür erteilen und die halbseitige Sperrung eingerichtet werden“, so Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel.

Unklar ist auch noch, wann die Strecke zwischen dem Kreisel bei Heger Guss und dem Elefantenkreisel wieder für den Verkehr freigegeben wird. Für die Allgemeinheit ist sie seit dem Unfall gesperrt, Polizei und Rettungsdienst dürfen die Straße allerdings derzeit nutzen.

Ist die Brücke noch zu reparieren?

„Wir brauchen ein Gutachten“, sagt Penner zudem noch zum Thema Öffnung der Straße. Es müsse geklärt werden, ob die Brücke überhaupt noch zu reparieren sei. Dadurch, dass das Bauwerk bei dem Aufprall gedreht worden sei, habe auch der Treppenturm einen Schaden erlitten. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zu dem Unfall derzeit noch an. Es lägen noch nicht alle Aussagen vor. Der Lkw sei nicht beschlagnahmt worden.

Nachdem ein Lastkraftwagen am Dienstag die Fußgängerbrücke so stark beschädigt hatte, dass sie als einsturzgefährdet galt, hatten Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) die Brücke am Donnerstag mit Hilfe von zwei Kränen wieder in ihre alte Position gehoben. Seit dem Unfall sind die Bundesstraße 48 und die stählerne Brücke am Elefantenkreisel gesperrt. Auch der Bahnverkehr auf der Alsenzbahn war bis Donnerstag eingestellt worden. Ab dem Abend fuhren die Züge dann wieder.