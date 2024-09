Die Schule trägt künftig einen neuen Namen: Grundschule Storchenblick Katzweiler. Dem stimmte der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg am Donnerstagabend einhellig zu.

Beantragt hatte das die Schule selbst. „Unsere Schule braucht einen Namen, denn jedes Ding und jeder Mensch hat einen Namen“, stellten die Kinder der 3a fest, die extra in die Sitzung des Verbandsgemeinderates gekommen waren. Doch wie soll sie heißen? Dafür waren erst einmal Ideen gefragt. Ein Briefkasten sei aufgehängt worden, wie die Mädchen und Jungen berichteten. Darin landeten letztlich 85 Namensvorschläge.

Im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat fiel die Wahl auf Storchenblick – passend für die Schule im „Storchendorf“ Katzweiler, wo es laut Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer in diesem Jahr 22 Brutpaare gab. Zwei Nester befinden sich auch in der Nähe der Schule. Die Vögel liefen gerne mal über den Sportplatz, wie Schulleiterin Sabine Brohl erzählte. „Irgendwas mit Störchen musste es werden“, meinte sie in Hinblick auf den Namen. Ein Logo wurde zwischenzeitlich auch schon entworfen, das einen fliegenden Storch zeigt.