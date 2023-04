Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach sich lange hinziehendem Streit in Bruchmühlbach-Miesau steht nun endlich fest: Eine weitere Kindertagesstätte wird im Ortsteil Bruchmühlbach gebaut. Damit haben sich CDU und Wählergruppe Heintz gegen die SPD durchgesetzt, die für einen Bau in Miesau plädiert hatte.

Den Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Mehrmals war der Neubau einer Kita im Gemeinderat schon behandelt worden und in der vorausgegangenen Legislaturperiode