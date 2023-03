Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Amtsgericht Landstuhl verurteilte am Freitag einen 48-jährigen, freiberuflich tätigen Journalisten und Schriftsteller wegen unerlaubter Veröffentlichung von Bildnissen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 100 Euro. Er soll Videoaufnahmen von neun Polizeibeamten bei der Ausübung ihres Dienstes anlässlich verbotener Versammlungen von sogenannten Querdenkern am 21. November in Kaiserslautern und Ramstein -Miesenbach angefertigt und ohne deren Einwilligung ins Internet gestellt haben.

Die betreffenden Beamten hatten deswegen Strafantrag gestellt. Soweit ihm darüber hinaus vorgeworfen worden war, versucht zu haben, die Beamten bei einer anschließenden weiteren