Wenn die Zeiten normal wären, käme Thomas Wansch aus dem Feiern nicht heraus. Am Dienstag hat der SPD-Landtagsabgeordnete aus Sembach geheiratet, am heutigen Donnerstag wird er 60 Jahre alt. Ein großes Fest gibt es allerdings nicht, zumal eine Sitzung des Landesparlaments in der Mainzer Rheingoldhalle ansteht.

Der Landtag versammelt sich im Kongresszentrum am Flussufer, weil dort die Abstandsvorgaben besser umzusetzen sind. Wansch gehört dem rheinland-pfälzischen Parlament seit 2006 an und leitet