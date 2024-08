Radfahren für den Frieden und gegen den Einsatz von Atomwaffen: Das ist das Motto der Aktion Nuclearban. Rund 100 Radfahrer nahmen in diesem Jahr Teil. Sie machten auch in Ramstein an der Airbase Station.

„Die so genannte Doomsday Clock (Atomkriegsuhr, Anm. d. Red.) steht so kurz vor 12 Uhr wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Trotzdem sind wir motiviert, für den Frieden und die atomare Abrüstung