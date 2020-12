Das Friedenslicht ist in Ramstein-Miesenbach angekommen. Jedes Jahr wird es in der Geburtsgrotte in Bethlehem von einem Kind angezündet und in die Welt ausgesandt. Traditionsgemäß wurde das Licht am dritten Advent von den Pfadfindern vom Stamm „Kurpfalz“ in Heidelberg abgeholt. Nun leuchtet es bis Sonntagabend auf dem Gelände der Pfadfinder „Im Ramsteiner Feld 3“. „Jeder, der möchte, kann sich hier seine Laterne oder eine Kerze anzünden und das Licht dann mitnehmen“, erklärt der Leiter des Pfadfinderzentrums, Berthold Müller. Der auch gleich selbst eine Kerze am Friedenslicht entzündete. Eine Lichtspur zeigt auf dem weitläufigen Gelände den Weg zum Friedenslicht. Zehn Texte, die mit Fackeln und Kerzen ausgeleuchtet werden, regen zum Nachdenken an. „Die Texte haben die Pfadfinder ausgesucht. Sie beziehen sich in diesem Jahr alle auf das Thema Frieden und die Natur“, verrät Müller. Das Motto des Friedenslichtes lautet diesmal „Frieden überwindet Grenzen“. Das Pfadfindergelände ist den ganzen Tag bis Sonntag geöffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Kerzen und Fackeln bei den Texten angezündet. So entsteht besagte Lichtspur zum Friedenslicht.