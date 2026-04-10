In Ramstein-Miesenbach wird der Frühling begrüßt: Am Sonntag, 12. April, findet auf dem Marktplatz zwischen Congress Center und Museum das neunte Frühlingsfest statt.

Veranstaltet wird es von der Werbegemeinschaft der Stadt, die auf ein abwechslungsreiches Programm setzt. Der Marktplatz wird von der Stadtgärtnerei mit bunten Blumen geschmückt, was die frühlingshafte Atmosphäre unterstreichen soll.

Das Fest beginnt um 12 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Bürgermeister Ralf Hechler. Laut Organisator Joe Felka ist der Marktplatz „bis auf den letzten Meter ausgebucht“. Zahlreiche Händler und Kunsthandwerker bieten ein breites Sortiment an Waren an. Neben Deko- und Geschenkartikeln, Hüten und Holzarbeiten sind auch kulinarische Angebote wie Burger, Bagels, Churros und Crêpes erhältlich. Eine mobile Cocktailbar, ein Weinstand und weitere kulinarische Highlights runden das Angebot ab. Für Kinder gibt es ein Karussell, während Eltern das vielfältige Angebot erkunden können.

Die Geschäfte in der Innenstadt beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag und öffnen von 12 bis 17 Uhr. Die Einzelhändler stehen für Beratungsgespräche bereit und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Der Verein „Jugend Pro“ sorgt mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl und unterstützt mit dem Erlös die Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde.

Musikalisch wird das Fest von den „Oldies Live“, den „Pfälzer Rhythmusfetzer“ und von Matthias Kinder begleitet. Joachim Felka, der das Programm organisiert, betonte die Vielfalt des Angebots. Er betont: „Wir haben eine Rekordteilnehmerzahl, und mit einem tollen Musikprogramm ist auch für beste Unterhaltung gesorgt.“