In Otterberg wird seit Mitte des 18. Jahrhunderts im zweijährigen Rhythmus das Frühlingsfest begangen – nun wieder von Samstag bis Montag, 13. bis 15. Juni.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag um 19 Uhr auf dem Platz vor der Abteikirche durch den Bürgermeister und die neue Frühlingskönigin, Daniela I. Sie wird an diesem Abend inthronisiert. Den Fest-Auftakt begleitet der Musikverein „Harmonie“ Otterberg. Ab etwa 20.30 Uhr spielt eine Live-Band.

Am Sonntag beginnt der Festtag um 6 Uhr mit Böllerschüssen; der Musikverein zieht mit seinem musikalischen Weckruf durch die Straßen – und jeder ist eingeladen mitzugehen. Der historische Festzug durch die geschmückte Hauptstraße beginnt um 13 Uhr, er ist der Höhepunkt des Fests. Mehr als 1000 Mitwirkende sind dabei.

Wie der Umzug aufgebaut ist

Zunächst wird ein historischer Teil gezeigt: Fanfarenzüge, Zisterziensermönche, Wallonen, Hugenotten und der Nachtwächter veranschaulichen Stationen der Stadtgeschichte. Es folgen die Frühlingskönigin in einer von Pferden gezogenen Kutsche und ihr Hofstaat sowie der frühere Stadtbürgermeister „Lambert la Croix“ aus dem Jahr 1581, als Otterberg die Stadtrechte erhielt.

Kindergärten und sämtliche Grundschulklassen beteiligen sich ebenso wie die IGS Otterberg und die Freie Waldorfschule mit großen Schülergruppen an diesem Fest, das seinen Ursprung in einem Schulfest hat. Örtliche Vereine und Betriebe sind mit geschmückten Wagen und Fußgruppen vertreten.

Es wird im Wald gefeiert

Nach dem Umzug wandern alle Gäste gemeinsam zum Waldfestplatz. Es gibt auch einen Pendelbus. Im Wald unterhalten Kapellen aus den Nachbargemeinden. Es gibt Ponyreiten und die Kinder bekommen kostenlose Hefebrezeln von der Frühlingskönigin und dem Stadtrat.

Am Montag bläst der Musikverein mit einem Marsch um 14 Uhr zum Abmarsch an der Verbandsgemeindeverwaltung, wieder geht es zum Festplatz im Wald. Gegen 18.30 Uhr gibt es noch einen Zug vom Wald in die Stadt: Auf dem Kirchplatz wird dem Forstamt für die Bereitstellung des Waldfestplatzes gedankt. An allen Tagen wird auch zum Frühschoppen eingeladen.