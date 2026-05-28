Die neue Frühlingskönigin ist gewählt. Das historische Frühlingsfest in Otterberg kann kommen. Dann wird die 45-jährige Gastronomin Daniela Rupp zu Daniela I. gekrönt.

Eigentlich hatte Daniela Rupp den Wunsch längst abgehakt, einmal Frühlingskönigin zu sein. Sie dachte gar nicht mehr an ihren Traum aus jüngeren Jahren. „Ich bin in Otterbach aufgewachsen und war mit meinem Papa sehr viel in Otterberg unterwegs, auch auf den Festen“, erzählt sie davon, dass ihr das Frühlingsfest mit seiner langen Tradition viel bedeutet. Und ja, einmal die Krone der Frühlingskönigin tragen zu dürfen, daran hatte sie vor langer Zeit mal gedacht. Viele Jahre hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Felix in Kaiserslautern das Café Extrablatt betrieben, 2018 kam noch das Burgerrestaurant Sissi und Franz dazu. Da blieb für alte Träume kaum Zeit.

Die kehrten auch nicht zurück, als die Rupps einen Schlussstrich hinter Kaiserslautern zogen und in Otterberg, wo sie seit 15 Jahren zuhause sind, Maxims Weinlounge eröffneten. „Das Amt der Frühlingskönigin war tatsächlich ganz weit weg“, sagt die 45-jährige Mutter zweier Jungs und lacht.

Gründlich vor der Bewerbung nachgedacht

Sie war schließlich auch davon ausgegangen, dass die Altersgrenze für das Tragen der Krone, wie früher, bei 25 Jahren lag. Dass die Grenze aufgehoben worden war, hatte sie nicht mitbekommen. Andere aber schon. Sie sagten zu Daniela Rupp, sie solle sich doch bewerben. „Schöner Gedanke“, kam es ihr direkt. „Ich bin gerne unter Menschen, kann auf alle zugehen“, nennt sie einen Pluspunkt für das Amt.

Aber würde sie das auch organisatorisch schaffen? Schließlich übernimmt die Weinlounge der Familie die Bewirtung beim Heimatabend, dem Auftakt zum Frühlingsfest im Wald. Zudem spielen sich das Fest und die Kerwe, der Weihnachtsmarkt sowie all die anderen Aktivitäten, auf der auch die Frühlingskönigin dabei sein sollte, in Teilen oder ausschließlich auf dem Platz vor der Otterberger Abteikirche ab. Genau an diesem Platz in der Hauptstraße befindet sich das Maxims. Auch ohne Festaktivitäten sei in der Weinlounge mit Café und Bar gut zu tun.

Zwei Jahre lang Königin auf Zeit

Ihr Mann fand die Idee sofort gut, eine Königin auf Zeit an seiner Seite zu haben. Auch die Söhne – fünf und acht Jahre alt – sind stolz auf die Mama, die sich dann tatsächlich auf das Amt beworben hat und vom Stadtrat gewählt wurde. Und nicht nur die Familie stehe hinter ihr. „Ich bin schon beim Frauensport oder in der Sauna positiv darauf angesprochen worden“, erzählt Rupp. Sie ist sich sicher, dass sich in Zukunft auch andere „gestandene Frauen“ für das Amt der Frühlingskönigin bewerben werden. Doch die nächsten beiden Jahre ist sie erst einmal an der Reihe – und will es genießen.

Daniela I. wird beim Heimatabend am 13. Juni gekürt. Sie übernimmt die Krone von ihrer Vorgängerin Evelin Louis. Das traditionsreiche Fest nimmt am 14. Juni mit einem Festumzug seinen Lauf und endet am 15. Juni mit viel Musik.