Rund 90 der etwa 28.000 Afghanen, die von den US-Streitkräften nach Ramstein-Miesenbach ausgeflogen wurden, haben in Deutschland Asyl beantragt. Was das für den Kreis Kaiserslautern bedeutet.

Die Afghanen, die erst in Deutschland ein Asylgesuch gestellt haben, werden in der Regel in die nächstgelegene Erstaufnahmeeinrichtung gebracht, teilt die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. Solche Einrichtungen