Drei Menschen wurden am Samstag bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ramstein verletzt.

Gegen 6 Uhr am frühen Morgen ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, wie der stellvertretende Wehrleiter von Ramstein-Miesenbach, Matthias Hecktor, berichtet. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bruchwiesenstraße war ein Feuer ausgebrochen, die Rauchentwicklung war stark. Die Ursache für den Brand ist unklar, sagt Hecktor.

Als die Feuerwehreinheiten aus Ramstein und Landstuhl eintrafen, hatten bereits alle zehn Bewohner das Gebäude verlassen. Einer davon war nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters schwerer verletzt und lag bereits vor der Haustür, als die Einsatzkräfte kamen. Der Mann musste ebenso ins Krankenhaus gebracht werden wie zweitere Bewohner. Im Innenangriff wurde das Feuer mit mehreren Trupps aus Ramstein und Landstuhl bekämpft, so dass relativ schnell die Rückmeldung kam: „Feuer aus, es werden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt.“ Diese waren allerdings schwierig, da sich noch vereinzelte Glutnester in der Deckenverkleidung in die darüberliegende Wohnung durchfraßen. Erst als die komplette Deckenverkleidung entfernt war, konnten die Kräfte wieder die Wache anfahren, um dort die Fahrzeuge zu reinigen. Um 12 Uhr sei man wieder bereit für den nächsten Einsatz gewesen, stellt Hecktor fest.

Drei Wohnungen sind offenbar nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen, darunter eine Familie mit drei Kindern, konnten vorübergehend bei Verwandten oder Freunden unterkommen. „Der entstandene Schaden ist schon enorm“, meint Hecktor, ohne ihn exakt beziffern zu können. So habe die starke Hitze dafür gesorgt, dass kein Verputz mehr auf den Wänden ist.

Alles in allem waren rund 50 Feuerwehrleute, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.