Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sogenannte Elterntaxis bereiten schon lange Probleme vor Schulen. So auch in Ramstein-Miesenbach nahe der Realschule plus und des Reichswald-Gymnasiums. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Mathias Gillen hat zusammen mit Kräften der Ordnungsbehörde Ramstein das morgendliche Chaos beobachtet.

7 Uhr: leichter Nieselregen, morgendliches Halbdunkel – auf der nassen Schernauer Straße spiegeln sich die Lichter der Fahrzeuge. Für Autos wie für Fußgänger ist Vorsicht