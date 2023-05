Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Badezeit im Internet buchen, am Eingang einen Zettel mit Namen und Anschrift ausfüllen, abgeben und dann Schwimmen im Kreis herum: Einen Vorgeschmack, wie der Badesommer in diesem Jahr in Coronazeiten ablaufen wird, haben die Badegäste und Betreiber in den vergangenen zwei Wochen schon mal bekommen.

Spontan die Badesachen zu packen, wenn die Sonne vom Himmel lacht und man Zeit und Lust zum Schwimmen hat, ist nicht möglich. Dass das Wetter in den vergangenen Tagen ziemlich kühl war und nicht