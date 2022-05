Um Energieeffizienz im Eigenheim geht es bei einer Informationsveranstaltung, zu der die Stadt Ramstein-Miesenbach Bürger für Donnerstag, 5. Mai, 18 Uhr, ins Congress Center Ramstein (CCR) einlädt. Es ist der Auftakt zur Energie-Kampagne der Stadt.

Das geförderte Projekt Energie-Kampagne Ramstein-Miesenbach, das auch die Entwicklung eines Quartierkonzeptes mit einschließt, soll nicht nur die Kommune anregen, Energie einzusparen oder nachhaltiger zu produzieren. Auch die Bürger sind aufgerufen und eingeladen, ihren Teil beizutragen. Fachlich unterstützt wird die Stadt bei ihrem Projekt vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) vom Umwelt-Campus Birkenfeld.

Von praktischen Tipps bis zum E-Auto

In einer mehrteiligen Reihe wird es Vorträge zu Themen aus dem Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien geben, „immer kombiniert mit praktischen Tipps und Empfehlungen zum Geldsparen oder Geldverdienen“, heißt es in der Ankündigung. Die erste Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr im CCR statt. Titel ist „Energieeffizienz im Eigenheim – Jetzt lohnt sich Energiesparen richtig – aber wie?“. Im Juni folgt ein Abend zu „Photovoltaikanlagen – Mit meinem Dach Geld verdienen!“, nach den Sommerferien geht es weiter mit dem Thema Mobilität „Muss es ein Elektroauto sein, um nachhaltig mobil zu sein?“.

Während dieser Veranstaltungen werden jeweils drei Gebäudethermographie-Aufnahmen unter den Anwesenden verlost, die im folgenden Winter durchgeführt werden sollen. Anhand der mit einer Wärmebildkamera erstellten Aufnahmen können energetische Mängel an den Häusern sichtbar gemacht werden.

Fragebogen für die Kernstadt

Mithilfe eines Fragebogens, der im Quartier Kernstadt verteilt wird, soll der Ist-Zustand hinsichtlich privater Wohngebäude, Heizungsanlagen und Mobilität ermittelt werden. Ausgewertet werden die Angaben laut Stadtbürgermeister Ralf Hechler im Juni. Im Anschluss sollen konkrete Maßnahmen für das Quartier, das als Pilotbereich fungiert, vorgeschlagen werden. Außerdem erhalten die Bürger eine erste kurze Bewertung zum energetischen Zustand ihrer Gebäude sowie Empfehlungen, wie dieser verbessert werden könnte. Zu einem späteren Zeitpunkt des Projekts können Bürger auch Beratungstermine vereinbaren.

Weitere Informationen zur Energie-Kampagne Ramstein-Miesenbach gibt es bei Alexander Reis vom IfaS, Telefon 06782 171726, E-Mail an a.reis@umwelt-campus.de, und bei Ulrike Bossung, der Leiterin der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Telefon 06371 592140, E-Mail an ulrike.bossung@ramstein.de.