Am Landstuhler Bahnhof gibt es wieder eine öffentliche Toilettenanlage. Was das stille Örtchen mit dem Energieriesen EON zu tun hat.

Zu Stoßzeiten ist am Landstuhler Bahnhof viel los. Wen dort in letzter Zeit ein dringendes Bedürfnis packte, hatte schlechte Karte, denn schon seit rund zwei Jahren war das öffentliche WC nach Vandalismusvorfällen geschlossen. Doch nun wurden die Toiletten im Häuschen an der Bahnstraße 1 umfassend saniert – von EON Drive Infrastructure, wie Stadtbürgermeister Mattia De Fazio berichtet.

Und das kam so: Das Energieunternehmen wollte am Landstuhler Bahnhof Schnellladesäulen für E-Autos aufstellen. Die Stadt hat sich laut De Fazio bereit erklärt, EON dafür ein Grundstück zu überlassen, wenn das Unternehmen im Gegenzug das WC saniert und wieder in Betrieb nimmt. Beides wurde inzwischen umgesetzt: Die vier Schnellladepunkte mit bis zu 400 Kilowatt Leistung sind Teil des vom Bundesverkehrsministeriums geförderten Deutschlandnetzes und wurden direkt neben dem Toilettenhäuschen installiert. „Sind zwei Autos gleichzeitig an einer Station angeschlossen, liegt die Ladeleistung bei bis zu 200 Kilowatt. Damit ist ein modernes E-Auto innerhalb von 20 bis 30 Minuten bereit für die nächste Etappe“, sagt der Bürgermeister, der sich besonders darüber freut, dass der Landstuhler Bahnhof als Gegenleistung „sanierte Toiletten zum Nulltarif“ bekommen hat.

Keine Kosten für die Stadt

EON habe in die WCs 150.000 Euro investiert. „Uns als Stadt kostet es auch in Zukunft keinen Cent, denn EON sorgt auch für die Reinigung der Anlage.“ Zusätzlich habe sich der Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl um die Außenanlage gekümmert und die Wände des Gebäudes neu gestrichen. „Zwar gibt es im Bahnhofsumfeld noch einige Herausforderungen, aber mit den Schnellladestationen und der sanierten Toilettenanlage ist ein wichtiger Schritt getan, unseren Bahnhof attraktiver zu machen“, meint der Bürgermeister und appelliert: „Wir hoffen sehr, dass die frisch gestrichenen Wände und die Toiletten nicht erneut durch Schmierereien beschädigt werden und alle gemeinsam dazu beitragen, diesen Bereich sauber zu erhalten.“

Die modernisierte Toilettenanlage mit Damen-, Herren- und barrierefreiem WC ist bereits seit kurzem in Betrieb. Für die Nutzung des stillen Örtchens verlangt EON eine Gebühr von einem Euro. Das Geld kann ausschließlich per Kartenzahlung entrichtet werden.

WC des Bahnhofskiosks immer noch Anlaufstelle

Doch die Höhe der Gebühr und die Kartenzahlung halte die Menschen davon ab, die neue Anlage auch tatsächlich zu nutzen, meint Jochen Kassel, der den benachbarten Bahnhofskiosk betreibt. „Es kommen noch genauso viele Leute zu mir, um auf die Toilette zu gehen, wie zuvor“, sagt er und beziffert die Anzahl solcher Anfragen auf „etwa 50 pro Tag“.

Mit dieser Aussage konfrontiert, meint De Fazio, dass sich die Wiederöffnung der WCs noch nicht herumgesprochen habe. „Das muss sich erst einspielen. Auf jeden Fall sind die Toiletten ein wichtiger Service für die Fahrgäste und ein Beitrag für mehr Sauberkeit rund um den Bahnhof.“