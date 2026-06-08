Ein lange gehegter Traum soll jetzt in Weilerbach in Erfüllung gehen: der Bau eines inklusiven Wohn- und Versorgungshauses. Warum die Realisierung nun Fahrt aufnimmt.

Wohnen, unterstützen und austauschen unter einem Dach – das soll mit dem Projekt ermöglicht werden. Es soll passgenau an den Bedürfnissen vor Ort ausgerichtet werden. Deshalb sollen nun auch die Bürger und Interessenten zu Wort kommen, erläuterte Ortsbürgermeister Jochen Kassel. Mit den Vereinen und den Institutionen im Ort habe man darüber schon in einer Versammlung gesprochen. Die Idee „Miteinander wohnen und füreinander da sein“ sei schon vor Jahren in Weilerbach geboren worden.

Es sollte ein gemeinschaftliches Haus errichtet werden, in dem Jung und Alt zusammenwohnen sowie Menschen mit und ohne Einschränkungen. Leute, die Unterstützung benötigen, und andere, die sich einfach an der Gemeinschaft erfreuen, sollen profitieren. Vor allem Peter Schmidt und Dieter Martin hätten diese Idee, die durch Nils-Projekte der Bau AG Kaiserslautern inspiriert sei, von Anfang an verfolgt, so Kassel.

Kapitalgeber werden gesucht

Dass die Idee nun Fahrt aufgenommen habe, sei dem Förderprogramm „WohnPunkt“ von der Landesregierung zu verdanken. Für solche Projekte können Zuschüsse fließen. Im zweiten Anlauf sei nun auch die Ortsgemeinde Weilerbach in die Förderung mit aufgenommen worden. Der Gemeinderat habe den Antrag im vergangenen Jahr beschlossen. Zurzeit gehe es nun darum, das Ganze mit Leben zu füllen, so der Ortsbürgermeister. Es werde eine Umfrage unter Weilerbachern laufen, um zu eruieren, welche Wohnangebote gebraucht werden. Er betonte, dass die Idee nur realisiert werden kann, wenn es Menschen gibt, die das Angebot auch nutzen.

Ein passendes Areal gebe es. Die Verbandsgemeinde Weilerbach habe vor Jahren ein Grundstück in der Obergasse gekauft. Dieses möchte sie für die inklusive Mehrgenerationen-Wohnform zur Verfügung stellen. „Doch damit das Haus wirklich gebaut wird, benötigen wir Menschen, die investieren: entweder in Form einer Genossenschaft, als Baugemeinschaft, als einzelner Investor oder als Stiftung“, betonte Kassel. Er forderte die Vereine und Institutionen auf, Ideen einzubringen. Das Projekt lebe von der Einbindung in die Dorfgemeinschaft, so der Ortschef. Gelegenheit zum Mitmachen gibt es bei einem Infoabend, zu Orts- und Verbandsgemeinde einladen.

Info

Am Mittwoch, 17. Juni, 18 Uhr, gibt es im Foyer des Bürgerhauses in Weilerbach.