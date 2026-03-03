Er ist erst der dritte Stelzenberger, der die höchste Auszeichnung der Ortsgemeinde erhalten hat. Günther Busch ist jetzt Ehrenbürger.

Vor ihm waren nur der Gemeindeschwester Maria Eberle im Jahr 1969 und dem ehemaligen Ortsbürgermeister Rudolf Radtke im Jahr 2004 die Ehrenbürgerrechte von Stelzenberg verliehen worden. Busch war ebenfalls Ortsbürgermeister des rund 1250 Einwohner zählenden Dorfs inmitten des Pfälzerwalds. 50 Jahre lang, von 1969 bis 2019, war der heute 86-Jährige Mitglied des Ortsgemeinderats, dem er von 1986 bis 1989 als Ortsbürgermeister vorstand. Er hat in seiner aktiven kommunalpolitischen Zeit zahlreiche Bauprojekte angestoßen, die das Bild der Gemeinde teilweise bis heute prägen. Anfang der 1980er-Jahre machte er sich insbesondere um die Gemeindepartnerschaft mit Breitenau im Elsass verdient. Die Partnerschaftsurkunde mit dem kleinen Dörfchen in den Vogesen unweit von Schlettstatt trägt die Unterschrift von Günther Busch, der die Jumelage zusammen mit seinem französischen Amtskollegen am 23. Mai 1988 besiegelte.

Unter anderem das partnerschaftliche Engagement war es, das für den Stelzenberger Gemeinderat im August vergangenen Jahres den Ausschlag gegeben hat, die Ehrenbürgerwürde an Busch und an Gilbert Schwartz, Bürger der elsässischen Partnergemeinde, zu verleihen. Schwartz bemüht sich von französischer Seite seit den frühen 1980er-Jahren bis heute um die Partnerschaft.

Ein begeisterter Sänger

Buschs Wirkungskreis beschränkte sich nicht nur auf Stelzenberg. Er war viele Jahre lang auch im Rat und zahlreichen Ausschüssen der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern Süd vertreten, deren Beigeordneter er zwischen 1989 und 1994 war. Busch war 1969 Gründungsmitglied der Stelzenberger FWG, die ihn anlässlich des 50. Jubiläums der Freien Wähler in der Gemeinde zum Ehrenmitglied ernannte.

Zusätzlich zu seinen kommunalpolitischen Ämtern und seiner Begeisterung für die Jumelage mit dem 190 Kilometer entfernt liegenden Breitenau trat Busch bereits als junger Mann in den Gesangverein 1867 Stelzenberg ein, wo er nicht nur als begeisterter Sänger, sondern auch im Vorstand aktiv war. Auch der Gesangverein hat ihn zum Ehrenmitglied ernannt.

„Beispiel für gelebten Bürgersinn“

„Bürgerschaftliches Engagement ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar, es gehört unabdingbar zu unserer Zivilisation. Günther Busch ist ein leuchtendes Beispiel für diesen gelebten Bürgersinn“, sagte Ortsbürgermeister Fritz Geib in einer kleinen Feierstunde, bei der er im kleinen Kreis Günther Busch die Ernennungsurkunde überreichte. Sein Mitstreiter in Sachen Gemeindepartnerschaft, Gilbert Schwartz, bekam diese Auszeichnung bereits im Januar im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde Stelzenberg, an dem Günther Busch aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Der Geehrte lebt seiner einiger Zeit nicht mehr in seiner Heimatgemeinde, sondern in einem Seniorenheim in der Region. Die Verbindungen zu Breitenau im Elsass rühren übrigens vom gleichnamigen Weiler Breitenau her, der zwar in unmittelbarer Nachbarschaft des zur Stadt Kaiserslautern gehörenden Gelterswoogs liegt, allerdings Ortsteil von Stelzenberg ist.