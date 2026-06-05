Am 9. Juni wollen wir Kottweiler-Schwanden ganz genau unter die Lupe nehmen – und zwar zu Fuß. Herzliche Einladung an alle Leserinnen und Leser zum Dorfspaziergang.

Sie ist, was die Fläche und die Einwohnerzahl betrifft, die kleinste Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach: Kottweiler-Schwanden. 1255 Einwohner (Stand März 2026) leben in dem Dorf, das geografisch gesehen dem Nordpfälzer Bergland zugeordnet wird. DIE RHEINPFALZ möchte die Gemeinde, die aus den beiden Ortsteilen Kottweiler und Schwanden besteht, bei einem Dorfspaziergang am Dienstag, 9. Juni, noch besser kennenlernen und erfahren, welche Themen die Bürger dort gerade bewegen. Dazu lädt sie alle Leserinnen und Leser zum Dorfrundgang mit Themenaustausch ein.

Was gibt es Neues in Kottweiler-Schwanden? Was ist gerade erst im Entstehen? Was beschäftigt die Bürger? Und welche Probleme sollten dringend angegangen werden? Um das herauszufinden, wollen wir mit den Menschen vor Ort reden: Am Dienstag, 9. Juni, gehen wir mit Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz und allen Leserinnen und Lesern aus Kottweiler-Schwanden, die Lust haben, mitzulaufen, auf Erkundungstour durch den Ort. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, unterwegs sind wir etwa eine Stunde. Beim Rundgang durch den Ort wollen wir von Ihnen wissen: Was macht Kottweiler-Schwanden aus? Was gibt es hier Besonderes und worüber sollte mehr gesprochen – und geschrieben – werden? Kommen Sie gerne vorbei und bringen Sie Ihre Themen mit. Wir freuen uns! Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir werden Ihre Themen aufgreifen und im Nachgang darüber berichten.