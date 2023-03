Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt einem Theaterstück ein lyrisches Gedicht, statt Waffeln ein geschmückter Christbaum: Die Waldweihnacht der Naturbühne am Falkenstein in Queidersbach wird in diesem Jahr Corona-konform umgestaltet. Am vierten Adventssonntag soll den ganzen Tag über an der Naturbühne im Wald mit allen Besuchern ein Tannenbaum geschmückt werden.

„Natürlich wird auf Abstand und das Einhalten aller Coronaverordnungen geachtet“, betont Niklas Schäfer von der Naturbühne Falkenstein. „Selbst wenn viele