Vorab-Veröffentlichung, die zweite: Nach der erfolgreichen ersten Auskopplung „Wings Of An Eagle“ aus dem nächsten Monat erscheinenden Debut-Album „Alive“ der neuen Kaiserslauterer Band Lazarus Dream hat die Gruppe am Freitagmorgen den zweiten Song „House Of Cards“ als Videoclip bei YouTube eingestellt. Ansehen und -hören lohnt sich.

Der wieder in Gemeinschaftsarbeit des „Band-Kerns“ Markus Pfeffer (Komposition, Gitarre, Bass und Keyboards) und Carsten Lizard Schulz (Gesang/Text) entstandene zeitgenössische Progressive Rock-Song hat auch diesmal Ohrwurm- und Triebwerk-Qualitäten: Haupt-Riff und Refrain wollen einem schon nach dem ersten Anhören nicht mehr aus dem Ohr gehen, und das treibende, komplexe Gitarrensolo auf dem Höhepunkt des Knapp-Fünfminüters hat die Wirkung von hochkonzentriertem Koffein. Das ebenso präzise wie etliche Quäntchen zusätzliche Kraft mitbringende rhythmische Grundgerüst liefert dabei wie bei allen Titeln des Albums Gast-Schlagzeuger Markus Kullmann.

In der zweiten Auskopplung geht es um Enttäuschungen

Im Text des Titels geht es um Enttäuschungen und eine mögliche Reaktion darauf – das Zurückziehen in ein (instabiles) Kartenhaus. Im wiederum von Videospezialist Christian Esche professionell produzierten Clip zum Song, der auch einige Male zusammenfallende Spielkartenhäuser zeigt, sieht man Darstellerin Nina Uher, die bei einem Date sitzengelassen wird und entsprechend reagiert. Die Szenen wurden übrigens in Kaiserslautern im Restaurant 11A und im SAKS Hotel gedreht. In einer Szene aus dem Fenster ist dabei sogar kurz der Stiftsplatz zu sehen.

Info