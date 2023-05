Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

157 Wolfsrudel gibt es in Deutschland – 49 in Brandenburg, 35 in Niedersachsen 29 in Sachsen. Daneben wurden in den Erhebungen des Bundesamts für Naturschutz für 2020/21 noch 27 Wolfspaare und 19 ortsfeste Einzelwölfe ermittelt. Wie nahe ist der Wolf dem Landkreis Kaiserslautern schon?

Der Wolf gehört heute in Deutschland zu den streng geschützten Arten. Das war nicht immer so. Noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde er gnadenlos verfolgt. In der