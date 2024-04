Das Orchester des Musikvereins Rodenbach begeht mit dem Konzert am Samstag seinen 75. Geburtstag. Der Klangkörper kommt mit vielen jungen Menschen in seinen Reihen daher – und wird erstmals vom neuen Dirigenten Matthias Schirg geleitet.

Namhafte Dirigenten haben die 75-jährige Geschichte des Musikvereins Rodenbach geprägt. Mit Gerd Blodau, Trompeter beim SWR, nahm der Werdegang hin zum Pfälzer Konzert-Blasorchester Rodenbach so richtig Fahrt auf. Schon zuvor hatte Musiklehrer Rudolf Gallé als Dirigent und Ausbilder wertvolle Aufbauarbeit geleistet. Er verstand es, den 1949 gegründeten Verein ständig zu vergrößern.

In die Fußstapfen von Gerd Blodau trat Trompeter, Musiker und Pädagoge Michael Traub. Es folgte Klarinettist Carsten Petry, Dirigent des Uni-Orchesters Kaiserslautern. Jan Epp, Trompeter und Dirigent aus Reichenbach-Steegen übernahm für kurze Zeit, bevor der Dirigierstab wieder von einem Klarinettisten geschwungen wurde: Wilfried Bernath. Alle prägten mit jeweils eigenem Stilverständnis das Gesicht eines renommierten Klangkörpers.

Neuer Dirigent Matthias Schirg

Mit Matthias Schirg konnte der Musikverein im Frühjahr einen neuen, jungen Dirigenten mit frischen Ideen gewinnen. „Schon seit 2022 ist er als Instrumentallehrer für Posaune, Euphonium und Trompete hier tätig, so dass er eigentlich kein neues Gesicht mehr für uns ist“, berichtet Pressereferentin Carolin Heintz. Er leitet nun sein erstes Konzert des Orchesters, in das einige Musiker aus dem Jugendorchester nachgerückt sind.

Dieses wurde 1967 gegründet. Mit Karl Moser, Reiner Henn, Erich Bernhardt, Alfred Scherer, Manuel Scherer und Michael Holzhauser standen auch dieser Abteilung von Beginn an versierte Jugendleiter vor. Bis zu 100 Jugendliche nahmen an Probenwochenenden teil. Seit 2011 dirigiert Carina Dmytryk als Mitglied aus den eigenen Reihen das Rodenbacher Jugendorchester. Sie ist auch für das 2023 ins Leben gerufene Nachwuchsorchester zuständig, in dem junge Musiker die ersten Schritte des gemeinsamen Musizierens machen. Den Status als Talentschuppen hält die studierte Musikerin, Schlagzeugerin und Ausbilderin für Bläserklassen damit für den Musikverein Rodenbach weiter hoch.

Verein in Teams organisiert

„Aktuell zählt der Musikverein 272 Mitglieder“, berichtet Carolin Heintz. Besonders der Altersdurchschnitt bei den Musiker habe in den jüngst vergangenen Jahren gesenkt werden können. Das lasse sich mit neu etablierten Projekten begründen. Der Verein setzt auf eine moderne Struktur, in der die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Das spare Zeit und beschleunige Arbeitsprozesse. Teams sind für die Bereiche Marketing, Organisation, Musik oder Jugend zuständig. Rastloser Motor auch bei diesen Bemühungen ist nach wie vor Urgestein Alfred Scherer. Mehr als zehn Jahre war er Vorstand, als Klarinettist ist er noch immer aktiv und betreut in der Flötengruppe Kinder ab fünf Jahren sowie Wiedereinsteiger.

Beim Frühlingskonzert zum 75. Vereinsjubiläum – der Geburtstag war am 13. März – werden sich am Samstag, 20. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus Rodenbach Orchester, Jugendorchester und das neu gegründete Nachwuchsorchester mit neuem Programm und neuem Dirigenten dem Publikum präsentieren. Stücke wie Music, Typewriter, Jesus Christ Superstar und einem 80er-Jahre-Kult-Medley hat Dirigent Michael Schirg aufgelegt und seit Februar mit dem Orchester geprobt.

Info

Eintrittskarten zum Konzert gibt es zum Preis von neun Euro bei Alfred und Ulla Scherer, Telefon 06374 992920, oder an der Abendkasse.

Infos zum Verein, den Jubiläumstermine, Probezeiten und mehr gibt es auf Facebook oder unter www.mv-rodenbach.de.